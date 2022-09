Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pedale verwechselt

Eine 35-jährige Audi-Fahrerin wollte am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr aus ihrer Garage auf die Unterlimpurger Straße einfahren. Beim Ausfahren aus der Garage verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal, fuhr auf die Straße und kollidierte mit dem Toyota einer 56 Jahre alten Autofahrerin, welche die Straße entlangfuhr. Die Unfallverursacherin selbst erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Crailsheim: Omnibus contra Pkw

Auf 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 7:20 Uhr an der Einmündung Heuweg / Im Lehenbusch entstand. Ein 60 Jahre alter Busfahrer wollte vom Heuweg nach links in die Straße Im Lehenbusch einbiegen und touchierte hierbei einen am Straßenrand geparkten Opel Astra.

