Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versammlungsgeschehen Knastspaziergang

Stuttgart-Stammheim (ots)

Rund hundert Polizeibeamte waren am frühen Silvesterabend (31.12.2022) anlässlich einer Kundgebung, dem sogenannten "Knastspaziergang", rund um die Justizvollzugsanstalt in Stammheim im Einsatz. Gegen 17.15 Uhr versammelten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des mutmaßlich linken Spektrums zu der nicht angemeldeten Kundgebung an der Stadtbahnhaltestelle Stammheim, um im Anschluss gemeinsam zum Gebäude der Justizvollzugsanstalt zu gehen.

Bereits zu Beginn des Aufzuges zündeten die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Pyrotechnik und skandierten verbotene politische Parolen. An der Polizeiabsperrung im Bereich der Pflugfelder Straße / Asperger Straße zündeten sie aus der Versammlung heraus verstärkt Silvesterraketen und Böller, die teilweise auch in Richtung der Einsatzkräfte geschossen und geworfen wurden. Hierbei gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen bezüglich der Zuordnung von Straftaten wurden aufgenommen und dauern an.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kehrten gegen 18.00 Uhr um und gingen zurück zur Endhaltestelle. Ein Großteil stieg dort in die Stadtbahn in Richtung Innenstadt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell