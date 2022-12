Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiertonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (30.12.2022) eine Papiertonne in Brand gesetzt. Passanten meldeten gegen 15.20 Uhr, dass eine Papiertonne am Emil-Schuler-Platz im Vollbrand stehen und das Feuer auf zwei weitere Tonnen übergreifen würde. Während die Feuerwehr den Brand löschte, fahndeten alarmierte Polizisten in der Umgebung. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand mutmaßlich durch Kinder verursacht worden sein, welche in unmittelbarer Nähe des Brandortes mit Feuerwerkskörpern hantiert hatten. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzten.

