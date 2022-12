Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Eine 37-Jährige aus Forbach befand sich am Freitagmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern auf Diebestour. Hierzu begab sie sich in mehrere Geschäfte und kaufte hochwertige Kleidung, welche sie mit einer vermutlich entwendeten EC-Karte bezahlte. Nachdem die Karte in einem Geschäft abgewiesen wurde, versuchte die Frau an einer örtlichen Bank Geld abzuheben. Da auch dies misslang, begab sie sich zu einem wartenden Fahrzeug, welches sich in Richtung Autobahnanschluss entfernte. Dort wurde das Fahrzeug durch eine Streife der Polizeiautobahnstation gestoppt und kontrolliert.

In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Insassen sowie hochwertige Kleidung, Schmuck und eine größere Menge Bargeld. Die Sicherstellung einzelner Gegenstände wurde veranlasst. Die EC-Karte wurde bislang nicht aufgefunden.|me

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell