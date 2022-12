Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind von der Ladefläche eines Transportes mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet worden. Das Fahrzeug eines Küchenstudios stand in der betreffenden Zeitspanne in der Mainzer Straße auf einem Parkplatz neben dem Firmengebäude. Da zahlreiche Maschinen und Werkzeuge entwendet wurden, muss der Diebstahl eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0631/369-2150)

