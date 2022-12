Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge auf Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Werkzeuggeräte sind zwischen Mittwoch und Donnerstag im Stadtteil Einsiedlerhof aus einem Fahrzeug gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld der Lichtenbrucher Straße eine Beobachtung gemacht haben. Hier drangen unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in einen abgestellten Pkw ein und stahlen verschiedene Werkzeuge, darunter mehrere Diagnosegeräte, Ratschen, Videoendoskope und Schlagschrauber. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass der Aufbruch in Zusammenhang mit einem versuchten Aufbruch eines Pkws in der Ramsteiner Straße steht. Hier hatte ein Zeuge am frühen Donnerstagmorgen eine Person an seinem Fahrzeug beobachtet. Gegen 2:30 Uhr versuchte der Unbekannte das Fahrzeug zu öffnen, diesmal ohne Erfolg. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369 - 2250 jederzeit entgegen. |elz

