Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Türen getreten

Kaiserslautern (ots)

Ein 81-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Gut-Heim-Straße randaliert. Nach Zeugenaussagen trat er mehrfach gegen Türen und Schränke und war stark betrunken. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich sprunghaft und aggressiv. Er versuchte, einem Polizeibeamten gegen den Kopf zu schlagen. Der Senior wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Da der 81-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und sein Verhalten sehr sprunghaft war, verbrachten ihn Mitarbeiter der Ordnungsbehörde in eine Klinik. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell