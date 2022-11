Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Sonntagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in den Pfädelsäckern ein. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über die Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Räume. Es wurden 500 Euro Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell