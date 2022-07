POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Vermisstem 19-Jährigen

Trier (ots) - Am gestrigen 18.07.2022 kam es in den Abendstunden am Hauptbahnhof in Trier zu einem Raubdelikt. Hierbei wurde dem 65-jährigen Geschädigten ein Rucksack mit Ausweisdokumenten, Kreditkarten und mehreren 1000 EUR Bargeld, teilweise Devisen, nach Gewaltanwendung durch zwei jüngere Männer entwendet. Der Geschädigte führte auffallend viele Gepäckstücke ...

mehr