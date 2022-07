Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 65-jähriger Reisender am Hauptbahnhof Trier ausgeraubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Trier (ots)

Am gestrigen 18.07.2022 kam es in den Abendstunden am Hauptbahnhof in Trier zu einem Raubdelikt. Hierbei wurde dem 65-jährigen Geschädigten ein Rucksack mit Ausweisdokumenten, Kreditkarten und mehreren 1000 EUR Bargeld, teilweise Devisen, nach Gewaltanwendung durch zwei jüngere Männer entwendet. Der Geschädigte führte auffallend viele Gepäckstücke mit sich. Gibt es Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können? Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst Trier (0651-9779 2290) oder an jede Polizeidienststelle.

