Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zeugenaufruf nach Einbruch in Friseursalon

Trier (ots)

Zwischen dem 15.07.2022 19:10 Uhr - 16.07.2022, 07:45 Uhr kam es in der Fahrstraße in Trier zu einem Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon. Der unbekannte Tatverdächtige öffnete wohl zu Geschäftszeiten das Fenster des Friseursalons und begab sich zur oben genannten Zeit über die Straße Viehmarktplatz hinten an das Objekt heran. Hier stieg er über das zuvor geöffnete Fenster ein. Der Friseursalon wurde vom Täter durchsucht; es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Gibt es Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben? Hat möglicherweise ein Kunde des Salons in den Abendstunden des 15.07. beobachtet, wer das Fenster geöffnet hat? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Trier unter der 0651-9779 2290, oder an jede andere Polizeidienststelle.

