Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 28.- 30.10.2022

Wilhelmshaven (ots)

Brand

Am Samstagnachmittag gerät ein Fensterrahmen der Turnhalle der "Marion-Dönhoff-Schule" in der Nogatstraße in Brand. Die Räumlichkeiten werden zunächst stark verraucht. Durch die eintreffende Feuerwehr kann das Feuer zügig gelöscht und das Objekt gelüftet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entsteht geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das 1. Fachkommissariat geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Rauchentwicklung durch Restablagerungen im Schornstein im EFH

Am Freitag kommt es gegen 17:40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hohewegstraße zu einer Rauchentwicklung, nachdem sich Restablagerungen von Ruß im Schornstein erhitzen. Die Feuerwehr kann einen Brandausbruch verhindern. Ein Gebäudeschaden tritt nicht ein. Die Bewohnerin bleibt unverletzt.

Einbruch in Verkaufswagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird in der Jadeallee ein Verkaufsanhänger aufgebrochen. Aus dem Anhänger werden Spirituosen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Einbruch in Kellerräume

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses der Genossenschaftsstraße eingebrochen. Aus den Räumen wird ein Damenrad entwendet.

Verkehrsunfall an der Kreuzung Bismarckstraße/ Banter Weg

Am Samstagvormittag befährt ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Bismarckstraße in Richtung stadteinwärts und beabsichtigt nach rechts in den Banter Weg abzubiegen. Er verliert hierbei die Kontrolle, kommt von der Fahrbahn nach links ab und kollidiert frontal mit einem Ampelmast. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Für die Absicherung und Bergungsmaßnahmen war neben dem Rettungsdienst auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Durch den Unfall musste die komplette Lichtzeichenanlage des Kreuzungsbereiches Bismarckstraße/ Friedrich-Paffrath-Straße/ Banter Weg außer Betrieb genommen werden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kommt ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Bismarckstraße von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem, auf der Mittelinsel befindlichen, Laternenmast. Die 36-jährige Beifahrerin wird hierbei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke (0,7 Promille) steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

