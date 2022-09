Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dieb bestiehlt ältere Dame beim Einkauf - Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Grauhorststraße

11.07.2022, 08.50 Uhr

Am Montagmorgen des 11. Juli 2022 wurde einer 93-Jährigen bei einem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Grauhorststraße in Wolfsburg das Portemonnaie entwendet. Durch die Veröffentlichung von Fahndungsfotos hofft die Polizei, den Täter ermitteln zu können.

Die Seniorin betrat am frühen Montagmorgen im Juli mit ihrem Rollator den Lebensmittelmarkt in der Grauhorststraße. An den Griff ihres Rollators hatte sie einen Einkaufsbeutel gehängt. Nach bisherigen Ermittlungen folgte ihr bereits im Eingangsbereich ein älterer Mann und beobachtete sie bei ihrem Einkauf. Als die 93-Jährige vor einem Regal abgelenkt war, versuchte der Täter, ihr Portemonnaie aus dem Einkaufsbeutel zu stehlen. Die Seniorin bemerkte eine Bewegung, woraufhin der Täter die Frau unverzüglich ablenkte, um seine Absicht zu vertuschen. Auch als die ältere Dame die Abteilung wechselte, verfolgte sie der Unbekannte weiter. Schließlich gelang es dem Dieb, die Geldbörse unbemerkt aus dem Beutel zu stehlen und sich im Anschluss aus dem Geschäft zu entfernen.

Der Täter war zwischen 75 und 85 Jahre alt, hatte eine hängende linke Gesichtshälfte und kurze graue Haare. Er trug eine blaues Shirt sowie Jacke und graue Hose, schwarze Turnschuhe und ein Basecap.

Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Dieb geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

