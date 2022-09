Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 32-Jähriger durch Messerstich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg

04.06.2022, 06.10 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde vor einem Lokal in der Straße Papenberg in Helmstedt ein 32-Jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es am frühen Sonntagmorgen zwischen dem Täter und dem 32-Jährigen vor einem Lokal zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Plötzlich zog der Unbekannte ein Messer und stach in Richtung des 32-Jährigen. Dabei wurde dieser leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

