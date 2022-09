Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gesundheitszentrum - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Burgplatz

04.09.2022, 01.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in das Gesundheitszentrum in der Straße Burgplatz in Schöningen ein und entwendeten Bargeld. Danach konnten sie unerkannt flüchten.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Zeugin durch ein lautes Geräusch geweckt. Als sie aus ihrem Fenster sah, bemerkte sie eine dunkel gekleidete Person, die über das Dach des Gesundheitszentrums flüchtete. Daraufhin verständigte sie umgehend die Polizei, die zeitnah am erschien. Vor Ort stellten die Beamten ein aufgebrochenes Fenster am Gesundheitszentrum fest, durch das sich der Täter offensichtlich Zutritt verschafft hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Betrag Bargeld entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/95105-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell