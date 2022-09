Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alleinbeteiligter Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 111

04.09.2022, 14.55 Uhr

Am Sonntagnachmittag verletzte sich ein 26-Jähriger Suzuki-Fahrer schwer, als er auf der Kreisstraße 111 in Nordsteimke aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gefahren. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

