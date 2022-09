Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße

03.09.2022, 22.43 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Breslauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 20 Jahre alten Suzuki-Fahrer und einem 30-Jährigen Audi-Fahrer, bei dem der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Breslauer Straße vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Am späten Samstagabend befuhren zwei Pkw-Fahrer die Breslauer Straße in Richtung Grauhorststraße. In Höhe einer Fußgängerampel fuhr der Audi-Fahrer rückwärts von einem Parkplatz. Im Anschluss wollte er sein Fahrzeug wenden, um in Richtung Laagbergstraße weiter zu fahren. Die beiden Pkw-Fahrer verlangsamten daraufhin ihre Fahrt, um dem Ausparker das Wendemanöver zu ermöglichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, überholte der Motorradfahrer zu diesem Zeitpunkt die vor ihm fahrenden Pkw. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und bemerkte den wendenden Pkw zu spät. Trotz eines sofort eingeleiteten Bremsmanövers des Kradfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der 20-Jährige fuhr frontal in den zu diesem Zeitpunkt quer auf der Straße stehenden Audi. Der Wolfsburger stürzte und verletzte sich schwer. Nahezu zeitgleich traf eine Streifenbesatzung am Unfallort ein, die, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begann. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gefahren, wo er zwei Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag.

Der 30-Jährige wurde aufgrund eines Schocks durch einen Rettungswagen ins Klinikum transportiert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wurden abgeschleppt.

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Gutachter angefordert. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Breslauer Straße zwischen der Grauhorststraße und dem Brandenburger Platz für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell