Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkrs. TUT) Dieb hat es auf Arbeitsgeräte abgesehen

Mühlheim (ots)

Mehrere Arbeitsgeräte sind am Wochenende aus einer Lagerhalle des Bauhofs "Am Lippach" gestohlen worden. Wie die Polizei am Montagmorgen feststellte, war ein massives Schloss vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt worden. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Verantwortlichen der Stadt müssen zunächst prüfen, welche Geräte sich in dem Lager befanden und nun fehlen. Eine Schadenshöhe kann daher ebenfalls noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Mühlheim unter Telefon 07463 99610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell