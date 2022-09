POL-WOB: Zwei Verletzte bei gewalttätiger Auseinandersetzung im Kaufhof - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 03.09.2022 Wolfsburg, Sauerbruchstraße 02.09.2022, 12.27 Uhr Am Freitagmittag setzte ein 82-jähriger Patient aus Wolfsburg auf einer Station im Klinikum seinen Koffer in Brand und löste so einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr aus. Dabei wurde der ältere Mann schwer und sieben Bedienstete leicht verletzt. (Wir berichteten) Der ...

mehr