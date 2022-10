BPOLD-B: Schwerpunkteinsatz an der deutsch-polnischen Grenze

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Sonntagabend einen stark alkoholisierten Reisenden in einer S-Bahn fest, der neben einer Schusswaffe auch Betäubungsmittel bei sich hatte. Gegen 20:45 Uhr stieg der Mann am S-Bahnhof Schönholz in eine S-Bahn der Linie 25 Richtung Hennigsdorf. Reisende beobachteten, wie der 36-jährige Deutsche eine Waffe aus seinem Hosenbund zog und diese in seinem Rucksack verstaute und ...

mehr