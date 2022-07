Polizei Mettmann

POL-ME: Schnelle Tatklärung dank Zeugenhinweis - Hilden - 2207074

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2207072 berichtet hatte, ist am Donnerstag (14. Juli 2022) ein 83-jähriger Hildener von einem bis dato noch unbekannten Mann aus bislang nicht geklärter Ursache unvermittelt beleidigt, angegriffen und verletzt worden (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5273679).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Freitag (15. Juli 2022) konnte die Polizei die Tat aufklären und einen mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln. Nachdem die Polizei am Freitagmorgen die Pressemeldung samt einer recht detaillierten Täterbeschreibung - auch in den sozialen Netzwerken - veröffentlicht hatte, meldete sich nach kurzer Zeit ein Zeuge. Dieser konnte sachdienliche Angaben zu einem Tatverdächtigen machen.

Bei diesem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann aus Hilden, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist und bei seiner letzten erkennungsdienstlichen Behandlung vor wenigen Wochen sogar das gleiche auffällige Hemd mit Zitronenmuster getragen hatte, wie zum Tatzeitpunkt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Weshalb der Hildener auf den 83-Jährigen eingeschlagen haben soll, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich bei allen, die mit ihren Presseveröffentlichungen oder durch ihre Hinweise dazu beigetragen haben, diese Tat schnell aufzuklären.

