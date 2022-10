Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt bewaffneten Mann vorläufig fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm am Sonntagabend einen stark alkoholisierten Reisenden in einer S-Bahn fest, der neben einer Schusswaffe auch Betäubungsmittel bei sich hatte.

Gegen 20:45 Uhr stieg der Mann am S-Bahnhof Schönholz in eine S-Bahn der Linie 25 Richtung Hennigsdorf. Reisende beobachteten, wie der 36-jährige Deutsche eine Waffe aus seinem Hosenbund zog und diese in seinem Rucksack verstaute und informierten den Zugführer.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Mann beim Halt am Bahnhof Heiligensee vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geladene Schreckschusswaffe, ein Einwegglas mit Betäubungsmitteln und eine Feinwaage.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein und stellten die Gegenstände sicher. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann ergab einen Wert von 2,0 Promille.

Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

