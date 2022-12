Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet im Gewahrsam

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Donnerstagabend in die Bahnhofstraße in Enkenbach-Alsenborn gerufen worden. Ein Mann hatte mehrfach gegen Pkws getreten und Spiegel beschädigt. Die Polizeibeamten trafen in der Marktstraße auf den 27-jährigen Mann. Auf die Aufforderung stehenzubleiben, reagierte er sofort aggressiv und ging mit geballten Fäusten auf die Beamten zu. Er schrie herum und ließ sich nicht beruhigen. Nach mehrmaliger Androhung wurde schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt. Der Mann konnte anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Er hatte laut Schnelltest einen Alkoholpegel von 1,23 Promille. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Klinik gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell