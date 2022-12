POL-PPWP: Unfall: Zettel genügt nicht! Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Eine Verkehrskontrolle ist einem Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag zum Verhängnis geworden. Der Lkw wurde gegen 12:45 Uhr in der Verlängerung der Mainzer Straße, an der Auffahrt zur A6 gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Darüber hinaus zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest fiel positiv bei der Stoffgruppe ...

mehr