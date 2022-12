Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle ist einem Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag zum Verhängnis geworden. Der Lkw wurde gegen 12:45 Uhr in der Verlängerung der Mainzer Straße, an der Auffahrt zur A6 gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Darüber hinaus zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest fiel positiv bei der Stoffgruppe Amphetamin aus. Der Mann musste deshalb mit auf die Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schlüssel wurde einem weiteren Mitarbeiter des Unternehmens übergeben. Auch auf seinen Beifahrer kommt eine Anzeige zu: Bei der Nachbesserung der Ladungssicherung fiel den Beamten ein verbotenes Einhandmesser am Gürtel auf. Das Messer wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |elz

