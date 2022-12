Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots)

Weil sie vermutlich unaufmerksam war, hat eine Autofahrerin am Mittwochvormittag in der Friedenstraße einen Unfall verursacht. Die 26-Jährige war mit ihrem BMW unterwegs und fuhr hinter einem VW Touran in Richtung Hilgardring. Als die Fahrerin des VWs an der Ampel bremsen musste, erkannte die 26-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Der VW-Fahrerin klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.400 Euro geschätzt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell