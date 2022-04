Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte "grün"?

Bild-Infos

Download

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen in Weilerbach ereignet hat. Hier stießen kurz vor 9 Uhr auf der Kreuzung Hauptstraße/Rummelstraße zwei Pkw zusammen.

Fest steht bislang nur, dass eine 40-jährige Frau mit ihrem Toyota Aygo durch die Hauptstraße fuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Schwedelbach passieren wollte. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem VW Beetle einer 45-jährigen Frau, die aus der Rummelstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr und nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte.

Beide Fahrerinnen gaben an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung "grün" gezeigt habe. Eine Klärung war vor Ort nicht möglich. Deshalb ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet um Rückmeldungen unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250.

Insbesondere der Fahrer eines weißen Transporters, der sich nach Angaben der Toyota-Fahrerin während der Fahrt durch die Hauptstraße unmittelbar hinter ihr befand, wird gebeten, sich zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stellen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell