Vechta - Diebstahl eines PKW-Kennzeichenpaares

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, kam es zwischen 12.20 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Schützenhalle beim Stoppelmarkt zum Diebstahl eines Kennzeichenpaares vom PKW Fiat 500 einer 54-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta OT Langförden - Diebstahl aus Transporter

Zwischen Samstag, 03. Dezember 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 05. Dezember 2022, 12.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter in der Industriestraße/Ecke Berliner Straße das Planenverdeck vom VW Transporter eines Bauunternehmens aus Lohne und entwendeten diverses Werkzeug von der Ladefläche, unter anderem: - 5 BOSCH Bohrer, 30 cm lang, - 10 BOSCH Bohrer, 20 cm lang, - 1 BOSCH Bohrhammer, - 1 BOSCH Ladegerät, - 2 BOSCH Akkus für Bohrhammer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 30. November 2022, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 01. Dezember 2022, 00.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in der Johannesstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Montag, 05. Dezember 2022, 19.15 Uhr, bis Dienstag, 06. Dezember 2022, 07.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, den Lack eines VW Golf. Zur genannten Zeit war das Fahrzeug in der Straße Klingenhagen und auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oyther Straße geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 05. Dezember 2022, wurde gegen 04.45 Uhr auf der Harmer Straße ein 35-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers mit zwei Anhängern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Drentwede bereits im November ein 3-monatiges Fahrverbot verhängt worden war. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, 08.10 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, 23.35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger aus dem Saterland (LK Cloppenburg) mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und wurde mit falschen Kenneichen geführt. Weiterhin gab der 41-Jährige während der Kontrolle falsche Personalien an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, 14.05 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Diepholz mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Vechta. Am Pkw waren Sonderräder verbaut. Diese bauartliche Veränderung hatte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, kam es gegen 06.15 Uhr auf der Hinnenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem Pkw die Hinnenkamper Straße in Fahrtrichtung Vörden. Im Streckenverlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Damme - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Ein 26-Jähriger aus Damme befuhr am Donnerstag, 01. Dezember 2022, gegen 12.25 Uhr die Große Straße mit einem Pkw, obwohl ein aktuelles Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 08. November 2022, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 22. November 2022, 00.00 Uhr (der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden), beschädigten bislang unbekannte Täter, vermutlich beim Rangieren, die Zaunanlage eines metallverarbeitenden Betriebes in Vechta, Mittelwand, und verursachten Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Einbruch in Lokal

Zwischen Montag, 05. Dezember 2022, 14.00 Uhr, und Dienstag, 06. Dezember 2022, 16.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Lokal in der Keetstraße. Diebesgut wurde keines erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Unterschlaung einer Geldbörse

Am Montag, 05. Dezember 2022, kam es in einem Baumarkt in der Gutenbergstraße zur Unterschlagung der braunen Geldbörse samt Inhalt einer 62-Jährigen aus Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

