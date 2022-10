Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand bei Gärtnereibetrieb ++ 700qm große Fahrzeughalle zerstört ++ keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 08.10.2022, kam es gegen 01:30 Uhr zum Brand einer Fahrzeughalle eines Gärtnereibetriebes in der Immelmannstraße in Delmenhorst, wodurch die Halle samt deren Inhalt zerstört wurde. Nachdem der Senior-Chef des betroffenen Betriebes Flammen aus der Halle wahrgenommen hatte, stand diese bei Eintreffen der alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen bereits in Vollbrand. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, waren die Halle sowie die darin befindlichen Fahrzeuge nicht mehr zu retten und wurden zerstört. Umliegende Gebäude waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell