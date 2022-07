POL-PDWIL: -Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 13./14.07.2022 wurde ein in der Zossenstraße in Wittlich geparkter Pkw VW Scirocco, durch unbekannte Täter an mehreren Stellen zerkratzt. Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 www.polizei.rlp.de piwittlich@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

