Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zwei E-Scooter-Fahrer unter BtM-Einfluss

Alzey (ots)

Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Alzey wurden kurz nach Mitternacht am Dienstag, 23.08.2022, eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin und ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer im Theodor-Heuss-Ring kontrolliert. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der 19-jährigen wurde zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in der mitgeführten Handtasche aufgefunden. Auf Beide kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel zu, was im Erstfall mit 500,- EUR Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell