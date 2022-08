Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fußgängerin von PKW erfasst und tödlich verletzt.

Alzey (ots)

Am heutigen Tag gegen 13.00h ereignete sich in der Berliner Straße ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 56jährige Frau aus Alzey kam vom dortigen Einkaufszentrum und wollte mit ihren Einkäufen die Fahrbahn der Berliner Straße überqueren. Eine 71jährige Fahrzeugführerin, die ebenfalls aus Alzey stammt, wollte in diesem Moment ebenfalls vom Parkplatz des Netto-Marktes in die Berliner Straße einfahren. Dabei erfasste sie die auf der Fahrbahn laufende Fußgängerin, die mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe aufprallte. In der Folge verliert die Fahrzeugführerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt mit diesem bis zur gegenüberliegenden Hauswand. Die Fußgängerin gerät dabei unglücklicherweise unter das Fahrzeug und wird von diesem überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstirbt die Frau auf dem Weg in die Uni-Kliniken nach Mainz. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachten mussten, machten später zum Teil widersprüchliche Angaben. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Mainz einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Polizei Alzey bittet mögliche Augenzeugen unter 06731/9112500 darum, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell