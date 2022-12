POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg - Zeugenaufruf

Cloppenburg/Vechta (ots) - Häufung von Taschendiebstählen in der Cloppenburger Innenststadt In den vergangenen Tagen ist es in der Cloppenburger Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. So wurde am Donnerstag, den 01. Dezember 2022 in den späten Nachmittagsstunden in der Fußgängerzone einer 71-jährigen Frau aus Lastrup die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Ähnlich erging es einer ...

