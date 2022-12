Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Holdorf - Diebstahl eines Gasgrills

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, den 04. Dezember 2022, 22:30 Uhr, auf Montag, den 05. Dezember 2022, 08:00 Uhr, aus einer Garage an der Bahnhofstraße einen Gasgrill im Wert von 349,00 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Tel. 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 05. Dezember 2022, 12.45 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse samt Inhalt einer 75-jährigen aus Vechta. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 75-Jährige für Einkäufe in einem Lebensmittel-Discounter im Falkenweg auf. Ihre Geldbörse hatte sie in dem mitgeführten Einkaufswagen abgelegt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude In der Zeit von Samstag, 03. Dezember 2022, 18.00 Uhr, bis Montag, 05. Dezember 2022, 07.45 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf das Grundstück eines Elektrobetriebes in der Straße Am Südfeld. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum des Firmengebäudes und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Aufbruchsversuch eines Kleintransporters Am Freitag, 02. Dezember 2022, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 15.00 Uhr, wollten unbekannte Personen in der Kolpingstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Firmentransporter aufbrechen. Es bleib beim Versuch. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Aufbruchsversuch eines Lkws

Von Samstag, 03. Dezember 2022, 17.30 Uhr bis Montag, 05. Dezember 2022, 07.00 Uhr, wollten unbekannte Personen das Tankschloss eines in der Landwehrstraße abgestellten Lkw aufbrechen um an den Dieseltank zu gelangen. Es blieb beim Versuch, Dieselkraftstoff wurde nicht entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 05. Dezember 2022, 04.43 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Eydelstedt (LK Diepholz) mit einem Ackerschlepper mit 2 Anhängern das Gelände des Autohof Shell an der Harmer Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 05. Dezember 2022, 12.57 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Oldenburger Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde dem 34-jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 02. Dezember 2022, 14.00 Uhr bis Samstag, 03. Dezember 2022, 11.15 Uhr, parkte eine 38-jährige aus Visbek ihren Pkw, Volkswagen Tiguan, in einer Parkbucht neben der Fahrbahn an der Straße "Wöstendöllen". Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Heckseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand des Schadensbildes könnte die Beschädigung vermutlich durch ein Fahrzeug mit Anbaugerät verursacht worden sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

