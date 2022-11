Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto gelöscht und geborgen - Bundesstraße wieder befahrbar (Bezug: Presseinfo von Montag, 07. November Dautphetal - Fahrzeugbrand)

Dautphetal - Auto gelöscht und geborgen - Bundesstraße wieder befahrbar

Zwar ist die Bundesstraße zwischen Amelose und Holzhausen seit etwa 15.45 Uhr wieder befahrbar, jedoch läuft der ampelgeregelter Verkehr nur einspurig an der Unglücksstelle vorbei. Gegen 10 Uhr geriet der Kleintransporter aus unbekannten Gründen in Brand. Es gab vor der Brandentstehung nach bisherigen Informationen keinen Verkehrsunfall. Der 20 Jahre alte Fahrer aus Dietz konnte noch anhalten und das Führerhaus selbständig verlassen. Er erlitt Verbrennungen und kam nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung der augenscheinlich eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Fahrzeug transportierte medizinisches Zubehör und hatte u.a. Sauerstoffflaschen geladen, was die Lösch- und Bergungsarbeiten erschwerte. Die Hitzeentwicklung führte zu Schäden an der Fahrbahn. Zur Untersuchung der Brandursache ist der durch das Feuer vollständig zerstörte Transporter sichergestellt. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

