POL-PPWP: Wer hat die Kunst-Transparente beschmiert?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen auf den Wegen rund um die Landschaftsweiher Vogelwoog und Blechhammer etwas beobachtet haben. Insbesondere geht es um den Zeitraum zwischen dem 17. und 21. Oktober, also vergangene Woche zwischen Montag und Freitag. In diesem Zeitraum wurde eine Reihe von Plakaten mit roter Farbe besprüht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Transparente gehören zu einer Ausstellung von Waldkunstfotografien, die auf dem Rundweg entlang der Weiher aufgehängt sind. Insgesamt wurden fünf der großen Kunst-Transparente beidseitig durch die Farbschmierereien beschädigt.

Gesucht werden nun beispielsweise Spaziergänger, Wanderer oder Fahrradfahrer, die in den vergangenen Tagen in der Natur rund um die Landschaftsweiher unterwegs waren und Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Hilfreich sind auch Angaben, wann die Farbschmierereien zum ersten Mal aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

