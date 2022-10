POL-PPWP: Unverschlossener Pkw - Diebstahl verhindert

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte drangen am Wochenende in die Räumlichkeiten einer Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen ein. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 5 Uhr, über die Hintertür Zugang in das Gebäude. Sie durchwühlten das Büro und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie entkamen unerkannt. Es entstand Sachschaden in ...

