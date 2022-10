Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tagespflegeeinrichtung

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte drangen am Wochenende in die Räumlichkeiten einer Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen ein. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 5 Uhr, über die Hintertür Zugang in das Gebäude. Sie durchwühlten das Büro und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie entkamen unerkannt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Unter der Rufnummer 0631 369-2620 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei melden. |elz

