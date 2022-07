Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Mehrere Pkw-Aufbrüche

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 05.07. auf den 06.07.2022 mehrere Pkw aufgebrochen. Die Tatorte lagen in der Carl-Goerderler-Straße, im Friedrich-Holderlin-Weg und in der Friedrich-Profit-Straße. Fünf Taten sind der Polizeiinspektion Speyer derzeit bekannt. Nur in einem Fall ist ein wenig Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet worden. An keinem der Pkw sind Aufbruchspuren festgestellt worden. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

