POL-PDLU: Nachtrag zu Unfallflucht überfahrener Kreisverkehr

Maxdorf (ots)

Am 30.06.2022 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kurpfalzstraße Höhe Speyerer Straße. Ein BMW-Fahrer hatte den Kreisverkehr überfahren und war geflüchtet.

Durch Zeugenangaben konnte über das Kennzeichenschild und die Personenbeschreibung der Fahrer ermittelt werden. Der 56-jährige Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis macht keine Angaben zum Unfallhergang und warum er geflüchtet war. Der BMW ist insbesondere an der Front und am Heck, aber auch seitlich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. An der Kreiselbebauung war ein Schaden von ca. 800 bis 1000EUR entstanden.

Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach § 142 StGB eingeleitet. Er muss nun mit einer Geldstrafe und dem Verlust seines Führerscheins rechnen.

