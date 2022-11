Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gebäudebrand - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

MArburg

Polizei und Feuerwehr fuhren am Montag, 07. November, gegen 08 Uhr, zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Tatsächlich stieg dichter Rauch aus einem Fenster des Bürogebäudes hervor. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Haus. Nach ersten Schätzungen entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Die Untersuchungen zur Brandursache übernehmen die Brandursachenermittler. Im Zusammenhang mit diesem Brand fiel verschiedenen Zeugen eine Person durch ihr Verhalten auf. Zur Klärung oder auch zum Ausschluss eines etwaigen Zusammenhangs bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der Person beitragen könnten. Es handelt sich um einen geschätzt Mitte 20 Jahre alten und zwischen 1,65 und 1,70 Meter großen Mann mit sehr kräftiger, dicker Statur. Er trug an dem Morgen eine schwarze Hose, einen roten Kapuzenpulli und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Wer hat diesen Mann rund um den Brandort gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

