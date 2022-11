POL-MR: Brand in der Dachgeschosswohnung - Rauchmelder verhindert Schlimmeres + Fußgänger nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Brand in der Dachgeschosswohnung - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Weil der Rauchmelder losging, holten die aufmerksam gewordenen Nachbarn in der Nacht zum Freitag, 04. November, gegen 03 Uhr, die Feuerwehr. Die Rauchmelder und die schnelle Reaktion verhinderten womöglich Schlimmeres. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Dachgeschosswohnung eines Hauses in der August-Bebel-Straße. Ein Rettungswagen transportierte die alleinige 53 Jahre alte Mieterin wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Untersuchungen übernehmen die Brandursachenermittler der Kripo Marburg. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten ab 4tewa 04.35 Uhr zurück in ihre Wohnungen .

Neustadt - Fußgänger nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Am Donnerstag, 03. November, gegen 22.30 Uhr, kam es auf der Gleimenhainer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Das Auto erfasste den 44 Jahre alten Fußgänger frontal. Der Mann aus Neustadt erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen.

Bislang steht fest, dass ein 21 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis am Donnerstagabend (03. November), gegen 22.30 Uhr, mit seinem Kleinwagen von Gleimenhain aus über die Gleimenhainer Straße zur Hindenburgstraße fuhr. Auf der Gleimenhainer Straße Ecke Hindenburgstraße kam es dann trotz einer nach Angaben des 21 Jahre alten Autofahrers durchgeführten sofortigen Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der dort die Straße überquerte. Frontal vom Pkw erfasst und aufgeladen, prallt der Fußgänger zunächst gegen die Windschutzscheibe und schließlich zurück auf den Asphalt. Nach notärztlicher Erstversorgung transportiert ein Rettungswagen den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus. Am Unfallort ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholgenuss des Fußgängers. Der Alkotest des Autofahrers verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an. Etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

