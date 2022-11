POL-MR: Brand im Ginseldorfer Weg

Marburg-Biedenkopf (ots) - Lahntal Heute Morgen (Dienstag, 01. November), um 06 Uhr, kam es bei einem Telefonanbieter zu einer Störungsmeldung in einem Gebäude in der Kernbacher Straße in Caldern. Nach den ersten Ermittlungen am Tatort stellte sich heraus, dass der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Vermittlungsstelle eingestiegen sind. Warum es in der Folge zu einem Ausfall des Telefons und ...

