Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Achtung, Betrüger in Bendorf unterwegs! - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Bereits am 10.06.2022 erschienen zwei bislang unbekannte, männliche Personen in der Zeit zwischen 12:00 und 14:00 Uhr in einem Lebensmittelladen in der Hauptstraße in Bendorf. Dort stellten sie sich als Mitarbeiter einer Brandschutzfirma vor und überprüften im Anschluss einen Feuerlöscher, den sie mit einem Prüfsiegel versahen. Nach der Überprüfung des Feuerlöschers legten die beiden Personen dem Verkäufer eine Rechnung in Höhe von ca. 48EUR vor, welche durch diesen auch sofort vor Ort in bar beglichen wurde. Die beiden Personen verließen daraufhin den Lebensmittelladen. In der Folge hielt der Verkäufer Rücksprache mit den Inhabern und der Hausverwaltung des Lebensmittelladens, wobei festgestellt wurde, dass eine Überprüfung der Feuerlöscher weder beauftragt noch angekündigt wurde. Daher entschied man sich dazu, den Sachverhalt am 13.06.2022 bei der Polizei anzuzeigen. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Brandschutzfirma, in deren Auftrag die beiden Personen unterwegs waren, augenscheinlich gar nicht existiert. Bei den bislang unbekannten Personen soll es sich um einen älteren Mann mit Brille und Bauchansatz, welcher ein Langarmhemd trug, sowie einen Mann mittleren Alters, welcher ein türkises T-Shirt und einen Mund-Nasen-Schutz trug, gehandelt haben.

Die Polizei Bendorf warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor betrügerisch agierenden Handwerkern und rät zu äußerster Sensibilität und Vorsicht. Auch bittet die Polizei Bendorf um Hinweise hinsichtlich der beiden Personen.

