Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pannenfahrzeug geriet in Vollbrand

Lahnstein, B42 (ots)

Am 11.06.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde ein Pannenfahrzeug (PKW) auf der B42, Lahnstein in Fahrtrichtung Koblenz, gemeldet. Aus dem Motorraum des PKW stieg während der Fahrt urplötzlich Rauch auf. Der Fahrer konnte den PKW an der Abfahrt Niederlahnstein zum Stehen bringen. Kurz nachdem die Insassen den PKW verlassen hatten geriet der PKW in Vollbrand. Die alarmierte FW konnte den Brand zeitnah ablöschen, der totalbeschädigte PKW wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. Es ist davon auszugehen, dass der PKW-Brand durch einen technischen Defekt am/im Motor ausgelöst wurde.

Im Zuge der Einsatzbewältigung kam es zeitweilig zu einem längeren Rückstau auf der B42. Einige Fahrzeuginsassen stiegen aus ihren Fahrzeugen, sowohl aus dem Rückstau als auch von der Gegenfahrbahn, aus und kamen zu Fuß an den Einsatzort. Auf Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten verließen die s.g. Schaulustigen den Einsatzort wieder und stiegen in ihre Fahrzeuge ein. Zu einer Behinderung der Einsatzkräfte kam es nicht.

