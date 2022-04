Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, 28.04.2022, auf der K 6590 bei Dachsberg-Vogelbach schwer verletzt worden. Gegen 16:45 Uhr hatte er ein an der Einmündung zur K 6591 ein nach links in Richtung Görwihl abbiegendes Auto überholt. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Motorradfahrer in der Folge von der Straße abkam und eine Böschung hinabstürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Der 76 Jahre alte Autofahrer blieb unversehrt. Das Motorrad war nicht zugelassen. Daran war ein Kennzeichen ohne entsprechende Stempel montiert. Weitere Ermittlungen stehen hierzu noch aus. Das Auto und das Motorrad wurden beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 14000 Euro.

