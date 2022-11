Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Internet und Telefonausfall

Lahntal

Heute Morgen (Dienstag, 01. November), um 06 Uhr, kam es bei einem Telefonanbieter zu einer Störungsmeldung in einem Gebäude in der Kernbacher Straße in Caldern. Nach den ersten Ermittlungen am Tatort stellte sich heraus, dass der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Vermittlungsstelle eingestiegen sind. Warum es in der Folge zu einem Ausfall des Telefons und Internets im Lahntal kam, steht derzeit nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat in der Nacht zum Dienstag bzw. insbesondere zur Auslösung der Störungsmeldung um 06 Uhr, in Caldern in der Kernbacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

