Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße - Polizei sucht Zeugen + Unfall auf der Ockershäuser Straße Ecke Taubenweg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße - Polizei sucht Zeugen

Die Begegnung eines 36 Jahre alten Mannes mit einem Rollstuhlfahrer und dessen Begleitung endete mit von diesen ausgestoßenen, rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen. Ursächlich war die Bitte des 36-Jährigen, mit dem mitgeführten Hund etwas mehr Abstand auf dem Gehweg zu ihm zu halten. Letztendlich verschanzte sich der 36-Jährige vor dem Hund auf einem Grundstück und hielt Hund, Rollstuhlfahrer und Begleiterin durch das geschlossene Metalltor von sich fern. Während der gesamten Begegnung in der Frankfurter Straße am Freitag, 21. Oktober, gegen 13 Uhr, gab es wiederholte rassistische Beleidigungen und Bedrohungen. Wer hat dieses Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Unfall auf der Ockershäuser Straße Ecke Taubenweg

Laubbläserarbeiten und zwei ausweichende Autos und ein beschädigtes drittes Fahrzeug bilden die Begleitumstände eines Verkehrsunfalls in der Ockershäuser Straße Ecke Taubenweg, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht und um Hinweise bittet. Der Unfall passierte am Donnerstag 27. Oktober, gegen 10.10 Uhr. Die Arbeiten mit einem Laubgebläse fanden gegenüber der Bushaltestelle Taubenweg statt. Ein dunkles Auto wich nach den Angaben der Fahrerin eines weißen Caddys diesen Laubbläserarbeiten etwas aus und kam dabei auf die Gegenfahrbahn, sodass die Caddyfahrerin ihrerseits auswich. Ihr Ausweichmanöver endete allerdings mit einer Kollision mit dem ordnungsgemäß geparkten orangefarbigen Ford Fusion. An beiden Autos entstanden geringe Schäden an den Spiegeln. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Autos hat möglicherweise nichts von der Kollision mitbekommen und ist weitergefahren. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin dieses dunklen Pkw, sich zu melden. Außerdem sucht die Polizei nach etwaigen Unfallzeugen bzw. Zeugen des Fahrgeschehens und bittet auch diese um Kontaktaufnahme. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

