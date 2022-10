Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tötungsdelikt in Stadtallendorf - Beschuldigter vorläufig festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf

In der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober, starb eine 28 Jahre alte Frau auf der Theodor-Heuss-Straße in Stadtallendorf. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Marburg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der beschuldigte 34 Jahre alte Ehemann des Opfers hatte sich gegen 03.30 Uhr bei der Polizei gestellt und ist vorläufig festgenommen.

Weitere Informationen zum tatsächlichen Ablauf in der Nacht oder zu den Hintergründen des Geschehens sind zu diesem frühen Zeitpunkt und aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht möglich.

Die Ermittler suchen dringend nach etwaigen Zeugen. Wer in der Nacht zum Sonntag, gegen 03.30 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße etwas gesehen oder gehört hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg (Tel. 06421 406 0) zu melden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell