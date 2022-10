Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unter Drogeneinfluss am Steuer + Fensterscheibe an der Berufsschule beschädigt + Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass die 21 Jahre alte Autofahrerin womöglich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der durchgeführte Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC. Die Polizei beendete die Autofahrt mit der Kontrolle in der Herrenwaldstraße am Donnerstag, 27. Oktober, um 01.15 Uhr und veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Biedenkopf - Fensterscheibe an der Berufsschule beschädigt

Zwischen 16 Uhr am Freitag, 21. und 10 Uhr am Dienstag, 25. Oktober entstand durch Schlag- oder Wurfeinwirkung ein Schaden an einer Fensterscheibe auf der Rückseite der Berufsschule in der Straße An der Kreuzwiese. Der Schaden ist vierstellig und die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht, die mit dem Schaden an dem Fenster zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 26. Oktober, gegen 14.35 Uhr, kam es auf dem Erlenring auf den Richtungsfahrbahnen stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Passat und einem ebenfalls blauen Mercedes Cabriolet. Da sich der genaue Unfallhergang am Unfallort nicht klären ließ, sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Fest steht bislang, dass der Passat auf dem linken und das Cabrio den rechten Fahrstreifen nutzten und zunächst an der roten Ampel anhielten. Der Passat stand dabei neben einem Linienbus, der Mercedes dahinter. Als der Bus losfuhr, ermöglichte der Passatfahrer den angezeigten Fahrstreifenwechsel. Im weiteren Verlauf kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten von Passat und Mercedes machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell